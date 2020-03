Roma: controlli su tutte le auto in giro: arrivano i posti di blocco, stop ai controlli a campione

Non solo controlli a campione ma posti di blocco a Roma per combattere il contagio da Coronavirus. Sono ancora troppe le persone che circolano nella Capitale senza una necessità. E così è arrivata una nuova direttiva agli agenti della Polizia Locale del Campidoglio.

I posti di blocco, previsti da circolari interne ai Gruppi, partiranno da questo weekend. L'obiettivo della nuova disposizione è «far capire a tutti che la Polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore e rispetto per i controlli certamente sì».

Nella circolare si legge: «I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione». Sabato e domenica le pattuglie che svolgeranno i blocchi lavoreranno su due turni, dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.

I nuovi servizi saranno parte in orario straordinario, parte in orario ordinario. Saranno almeno 4 le pattuglie per turno.

Proprio oggi Virginia Raggi su facebook aveva denunciato ancora una volta la presenza di molte persone nei parchi, in particolare alla Caffarella, nel quartiere dell'Appio Latino.

«Con il passare dei giorni aumentano i romani che si allontanano dalle case senza giustificato motivo» aveva lanciato l'allarme proprio il Corpo della Polizia Locale. Tanto che, in un solo giorno, i vigili urbani hanno denunciato 28 persone, su quasi 30 mila controlli, preparando appunto un'ulteriore stretta sul coronavirus per il fine settimana. Anche per i runner la parola d'ordine è «si corre sotto casa».

