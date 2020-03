Coronovirus a Roma, 88 casi allo Spallanzani: 15 più di ieri. Trecento dimessi, anziana morta

Coronavirus a Roma, ecco il bollettino medico dello Spallanzani. «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 88. Di questi 15 che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni». Dai dati emerge che oggi ci sono 15 casi in più rispetto aieri, quando i pazienti contagiati erano 73. «I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 15».

«I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 300. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici».

Intanto l'autopsia dello Spallanzani conferma che la signora di 82 anni morta a Roma è deceduta per gravi patologie prevalenti e precedenti la sua positività al Nuovo Coronavirus.

«L'istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti». È quanto si evidenzia nel bollettino medico di oggi dello Spallanzani.



