Coronavirus, cancellata la Roma-Ostia: anche la Maratona a rischio

C'è voluta una riunione in Prefettura, ieri, perché il Campidoglio decidesse di annullare causa Coronavirus la maratonina Roma-Ostia prevista per domenica 8 marzo. All'appuntamento con la 46esima edizione della kermesse internazionale erano attesi atleti da tutta Italia e da oltre 130 Paesi del mondo, già 7mila i runner che si erano accreditati per coprire il percorso che dall'Eur va al litorale romano. Una manifestazione storica che quest'anno, nella strategia di contenimento della diffusione del virus, viene interrotta per la prima volta. Al termine dell'incontro, convocato da Palazzo Valentini su richiesta espressa del Comune, la prefetta Gerarda Pantalone, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi, infatti, hanno valutato come «inopportuno lo svolgersi della mezza maratona». E, dunque, il Campidoglio ha emesso il conseguente provvedimento di annullamento della prova.

VALUTAZIONI MEDICHE

Anche se non se ne è parlato esplicitamente, a rischio ci sono altri eventi in programma, come quello della Maratona di Roma fissato nel calendario per domenica 29 marzo e alla Lega Calcio, invece, spetterà l'ultima parola per Roma-Sampdoria, match in programma il 15 all'Olimpico: stamani ci sarà un vertice in Figc. Viste le decisioni di ieri sera a Palazzo Chigi che invitano a limitare contatti sociali e stabiliscono distanze minime tra le persone, ogni evento è potenzialmente annullabile.

Nella riunione ristretta di ieri si è fatto, dunque, il punto della situazione e si è ritenuto di soprassedere sulla Roma-Ostia, appuntamento che avrebbe rischiato di trasformarsi in un'occasione di diffusione del contagio a macchia d'olio dentro e fuori Roma. La questione è emersa dopo «le valutazioni medico sanitarie provenienti dagli organismi competenti». Un impegno sportivo come quello di una maratona, inoltre, manderebbe sotto sforzo gli atleti che arriverebbero alla conclusione fortemente debilitati e, quindi, più facilmente vulnerabili al Covid-19. Studi avviati al Nord, del resto, hanno evidenziato che il prosieguo dell'attività sportiva sostenuta dal 38enne di Codogno, il paziente 1 tuttora ricoverato in gravi condizioni, nonostante i primi sintomi simil-influenzali, abbia probabilmente contribuito a pregiudicarne le condizioni. Il 38enne aveva partecipato a due maratone e continuato a giocare a calcetto con gli amici nonostante la febbriciattola.

«MENO SOCIALITÀ»

Se la sindaca Raggi ha detto di essere pronta ad attenersi alle misure emesse dal Governo, Zingaretti ha ribadito la necessità di limitare i comportamenti sociali per non perdere il vantaggio accumulato rispetto al Nord Italia, lanciando un appello a tutti i cittadini: «Evitiamo i luoghi sovraffollati e per qualche settimana salutiamoci, senza grandi abbracci o baci perché è una forma precauzionale. È chiaro che le istituzioni si muovono e si stanno muovendo ma ora è il tempo anche dello sforzo collettivo».

Insomma, meglio sacrificarsi per dieci-quindici giorni, cambiare le proprie abitudini, tararle sul nuovo pericolo, che rischiare di pregiudicare tutte le attività per molto più tempo. La Regione Lazio ha preparato e comincerà a distribuire un nuovo vademecum più divulgativo rispetto alla semplice elencazione delle azioni di prevenzione. Anche se a Roma e nel Lazio non esistono, allo stato, casi autoctoni e, quindi, focolai di coronavirus, ma finora tutti i casi accertati sono riconducibili a contatti con persone di provenienza dalle zone rosse o gialle del contagio, la prevenzione deve essere massima.



