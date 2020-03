Coronavirus a Roma, dalla cena a casa di amici al giro in scooter: così si viola il decreto

Molti, ancora troppi, continuano a ignorare il divieto di stare a casa. C'è chi è stato sorpreso a tenere aperto il locale oltre le ore 18, chi a girovagare con il motorino a Ladispoli, mentre un altro ragazzo ha spiegato ai carabinieri che «stava semplicemente andando a cena da alcuni amici». Sono sempre più serrati i controlli delle forze del'ordine. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno ulteriormente rinforzato la presenza di militari sul territorio per far fronte alle esigenze imposte dalla situazione di emergenza da Covid-19. In questo contesto, le pattuglie di Carabinieri stanno dedicando parte della normale attività di controllo del territorio alla verifica delle misure urgenti decise dal Governo in tema di gestione e contenimento del virus, a partire dalla motivata circolazione di persone e veicoli in strada.

Coronavirus Roma, Spallanzani: 73 positivi, 13 più di ieri, 13 in terapia intensiva. 295 persone tra dimessi e guariti

Coronavirus a Roma, da oggi aprono i varchi Ztl: ipotesi riduzione per i bus

All’interno del Gra, nella sola giornata di ieri, sono state denunciate 5 persone, tutte per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: quattro – un romano, due originari della provincia di Oristano, ma residenti a Roma e un cittadino tunisino, tra i 53 e i 59 anni - sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta seduti ai tavoli esterni di un bar, regolarmente chiuso, mentre bevevano e mangiavano senza rispettare le prescrizioni imposte dal Decreto. Un giovane 23enne, nato a Parigi, ma residente a Roma, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Macao mentre era a bordo di uno scooter. Alla richiesta dei militari di esibire l’autocertificazione prevista per giustificare il suo spostamento, il giovane attestava di essere in circolazione per raggiungere l’abitazione di alcuni amici per una cena. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

A largo di Vigna Stelluti, infine, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno denunciato a piede libero un cittadino peruviano di 51 anni: a bordo di uno scooter non ha saputo fornire una legittima giustificazione sul motivo del suo spostamento. Sempre ieri, sul litorale, denunciata la titolare di un ristorante di Acilia: aveva tenuto il locale aperto oltre le 18. Quindi l’esercizio è stato fatto sgomberare ed è stata inoltrata formale comunicazione al Comune di Roma per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività; a carico della donna è scattato anche il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità». A Fiumicino, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri hanno denunciato nei pressi di villa Guglielmi una coppia per inosservanza dei provvedimenti poiché, nonostante fossero residenti a Cerveteri, si trovavano con l’auto a Fiumicino senza una legittima giustificazione. Sempre per lo stesso reato deferite altre 3 persone, tra Ladispoli e Cerveteri.

A Vitinia, invece, i Carabinieri hanno individuato e denunciato, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, 3 giovani romani che, all’interno della stazione metropolitana, avevano imbrattato le pareti interne dello scalo, con della vernice spray, realizzando le scritte “COVID-19”.



Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA