Coronavirus Roma, le auto dei vigili con gli altoparlanti in strada: «Restate a casa»

“Non uscite dalle vostre case. Non muovetevi se non per esigenze di lavoro o per fare brevemente la spesa”. Hanno cominciato a circolare le auto dei vigili urbani lungo le strade di Roma. Avvertendo con gli altoparlanti i cittadini chiusi in casa o affacciati alle finestre. “Non uscite, tutelate la salute vostra e degli altri”. Sembra di stare in un film. Ed è invece la nuova realtà al tempo del virus. Che somiglia a certe scene dell’Amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez. Per non dire della Peste di Camus. Circolano le auto con la voce che esce dall’amplificatore e l’angoscia sale. Ogni sirena appare come un annuncio di nuovo allarme. Gli unici annunci vocali che si sentivano per le strade, quando ancora c’era la normalità, erano: “E’ arrivato l’arrotino, e l’ombrellaio .... “. Bei tempi.

Coronavirus, in Lombardia check sulle celle telefoniche: nonostante i divieti, il 40% non resta a casa



© RIPRODUZIONE RISERVATA