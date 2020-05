Coronavirus Roma, nella Fase 1 quasi un milione di controlli e 0,3% di sanzioni

Le pattuglie, si legge in una nota, sono state impegnate in un'attività di vigilanza ad ampio raggio mirata a tutelare la sicurezza e la salute collettiva: circa 750 mila le verifiche che hanno interessato finora gli spostamenti e più di 100mila quelle effettuate dagli agenti nei parchi e presso le attività commerciali. A partire da domani, con l'inizio della seconda fase della gestione dell'emergenza epidemiologica, la Polizia Locale proseguirà con tutte le attività necessarie per verificare il rispetto delle nuove regole, mantenendo sempre alta l'attenzione verso i comportamenti che possano mettere a rischio la salute pubblica.

«A Roma , nella Fase 1 dell'emergenza coronavirus , la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850 mila controlli: rilevati tremila illeciti. Le verifiche proseguiranno in tutta la città anche nella Fase 2 ». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. La proporzione è 0,3% di sanzioni sul totale del controlli che conferme il trend del rispetto delle regole da parte dei romani già elogiato in precedenza dalla prima cittadina.