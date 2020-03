Secondo decesso a Roma per il coronavirus. Nel pomeriggio è morto al policlinico di Tor Vergata un uomo di 81 anni, malato oncologico, che pochi giorni fa era stato ricoverato per una polmonite. Nonostante le sue condizioni precarie e il sistema immunitario completamente compromesso dal tumore a portarlo al decesso è stata una polmonite interstiziale causata dal virus Covid-19.

L'uomo si trovava già ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e al momento del suo arrivo all'ospedale era stato intubato immediatamente. Non si esclude dunque che abbia contratto il virus prima dell'arrivo a Tor Vergata.



Questo secondo decesso arriva a 24 ore dalla scomparsa di una donna - sempre romana - di 87 anni ricoverataLa signora era stata ricoverata per problemi al cuore nel reparto di Cardiologia lo scorso 17 gennaio. Per una serie di complicazioni, prima del decesso, era stata trasferita nell'Utic - l'Unità di terapia intensiva cardiologica. Al momento l'azienda ospedaliera ha avviato i controlli sul personale medico e infermieristico (una trentina di dipendenti circa) che sono entrati in contatto con lei.