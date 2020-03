Roma, muore un 34enne di Cave: era stato ricoverato venerdì

Le sue condizioni sono velocemente peggiorate ed è morto nella notte. Un giovane di 34 anni di Cave, un comune della città metropolitana di Roma, non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus.

Ricoverato venerdì scorso in un ospedale romano dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus, è morto appena due giorni dopo in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. Emanuele Renzi viveva da tempo a Roma ma aveva mantenuto un forte legame con il comune di origine. Il sindaco Angelo Lupi e l'amministrazione di Cave in una nota hanno manifestato il dolore per la scomparsa del giovane. «Apprendiamo, con profondo dolore, della notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Emanuele, residente a Roma, colpito dal Covid 19. A nome di tutta la Città di Cave, siamo vicini ai familiari a cui si esprime sentito cordoglio».

