Coronavirus, a Roma metro verso chiusura alle 21. Ridotte anche le corse dei bus

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, arriva la stretta sui mezzi pubblici a. Da quanto apprende il Messaggero sono previste novità sostanziali per il trasporto pubblico locale nella Capitale. Atac, su input della Sindaca Virginia Raggi, sarebbe pronta a far partire la riduzione estiva del servizio, che prevede circa 1.060 mezzi di superficie su strada e la chiusura delle metro alle ore 21. Previste riduzioni anche per servizio di trasporto periferico, Roma Tpl, e servizio taxi. Una scelta consentita dall'ultimo Dpcm che dà ampio margine alle regioni di riorganizzare il servizio dei trasporti in virtù dell'emergenza.