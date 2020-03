Coronavirus Roma, servono medici: via alle assunzioni, ecco il bando

Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del sistrema sanitario e anche Roma e il Lazio va alla ricerca di rinforzi. In particolare l'Ares 118 (l'agenzia regionale per l'emergenza sanitaria) ha la necessità di trovare, in tempi rapidi, nuovi medici. Per questo è stato deciso di ricorrere a un bando pubblico.

Spiegano dall'Ares: «E' stata pubblicata ieri sera, sul nostro sito, una manifestazione di interesse riservata ai medici che, con disponibilità immediata, vogliano collaborare con l’azienda per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19».

Che tipo di medici è necessario? «La ricerca di medici è destinata agli specializzati e agli specializzandi in tre discipline: medicina e chirurgia di accettazione ed emergenza; medicina interna; anestesia e rianimazione.

In base alle domande che arriveranno, verrà stilata una graduatoria per soli titoli, da cui Ares 118 potrà attingere per chiamare medici a collaborare sul territorio e in centrale operativa. La graduatoria sarà aperta ed utilizzabile anche alle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale. Il bando è scaricabile dal sito ares118.it, sezione bandi di concorso».

