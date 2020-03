Coronavirus Roma, fuga verso il mare: scattate le prime 30 denunce

Prime trenta denunce ieri ad altrettanti automobilisti che cercavano di raggiungere le spiagge del litorale romano o le seconde case di Ostia e Fregene non rispettando le restrizioni del Dpcm per il coronavirus. E sono scattati dalle prime ore del mattino i controlli rafforzati della polizia locale sui veicoli in transito a Roma, in particolare sulle grandi direttrici e nel quadrante Sud sulle arterie che portano verso il mare per accertare eventuali violazioni alle norme di contenimento della diffusione del coronavirus. In ogni municipio sono stati rafforzati i posti di controlli in vista del weekend. Dove è possibile verranno fatti incanalare i veicoli controllandoli uno per uno mentre in altre strade ci saranno controlli a campione.

Coronavirus Roma, blocchi per le auto: oggi e domani controlli sulle consolari. Chiuse anche le spiagge



© RIPRODUZIONE RISERVATA