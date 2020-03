Coronavirus Roma, il liceo Manara sospende i colloqui fino al 15 marzo: «Per le urgenze si userà Skype»

Sospesi causa coronavirus i colloqui docenti-genitori. E per le urgenze, meglio usare Skype. Almeno fino al prossimo 15 marzo. Non solo il rinvio delle gite e dei viaggi di istruzione. A Roma la Dirigente del Liceo Ginnasio Manara ha inviato lunedì una circolare ai docenti, al personale Ata, agli studenti e ai loro genitori proprio sulle modalità con cui avere colloqui con i genitori e sull'attivazione di una modalità alternativa. Le scuole si attrezzano anche nella Capitale.

«Ai fini del contenimento della possibile diffusione del Covid-19 - scrive la preside - s'invitano i genitori che hanno già prenotato i colloqui con i docenti a limitare alle sole urgenze gli incontri in presenza, fino al giorno 15 marzo 2020. Anche per le urgenze si legge ancora nella Circolare - si suggerisce in alternativa di utilizzare la modalità telematica via Skype chiedendo ai docenti di essere contattati all'indirizzo Skype che si avrà cura di comunicare in forma scritta per il tramite dei figli, mantenendo orari e date della prenotazione. A tal fine - conclude la Circolare - la scuola metterà a disposizione dieci dispositivi per le interlocuzioni via Skype».

Un'altra circolare del liceo dava già indicazioni per la «prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» facendo seguito al decreto del Governo. Oltre a «seguire le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da documento predisposto dal ministero della Salute pubblicato», la circolare raccomanda di «mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità», di «evitare, durante il ricevimento del pubblico, negli uffici amministrativi e in sala docenti, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali», di «richiedere il certificato medico per assenze superiori a 5 giorni a meno che l’assenza per motivi diversi dalla malattia non sia stata comunicata prima dell’inizio dell’assenza stessa».



