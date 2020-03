Coronavirus, Roma, le telefonate al Taxi Amico: «Riportate a casa il mio cane vi prego»

C'è una signora che è tornata a casa dopo un intervento e aveva i vestiti a casa della figlia perché prima viveva là. Il tassista si carica gli scatoloni di vestiti, perché la figlia non uò muoversi e li riconsegna. Il tassista?

senza traffico gente come i tassisti sclera, gli manca la Roma dei capannelli alle edicole, dei bar

Mi chiamo Alessandro Bellantoni tassista del comune di Roma... x circa tre settimane in questo momento d'emergenza ho svolto il servizio gratuito per l'ospedale Spallanzani... ho tolto tempo alla mia famiglia per rendermi utile ... insieme ad altri amici e colleghi ho condiviso questa esperienza bellissima ..ho portato medici e collaboratori gratuitamente ho trasportato medicinali mascherine e quant'altro da un centro ad un altro ...

