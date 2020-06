Coronavirus Lazio, 9 nuovi casi positivi: uno solo proviene dal San Raffaele

«Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi di cui uno riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 112 casi positivi e 5 decessi correlati. Il caso è esterno alla struttura di Pisana ed è riferito alla Asl Roma 3. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Abbiamo superato la soglia dei 300 mila tamponi (302 mila) da inizio emergenza. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine, i decessi sono stati 3 nelle ultime 24h, mentre sono stati 169 i guariti nelle ultime 24h raggiungendo un totale complessivo di 6.024 che sono oltre cinque volte il numero degli attuali positivi», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

App Immuni al debutto: «Notifiche sbagliate? È possibile (ma raro)»

Focolaio San Raffaele a Roma, falla nelle diagnosi: «Virus portato da un paziente»



La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere: Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele. 31 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi; Asl Roma 5 – 2 nuovo caso positivo; Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 36 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale; Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale; Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario.

Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale; Policlinico Umberto I – 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario; Policlinico Tor Vergata – 8 pazienti ricoverati. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. Attivo il test sierologico per i cittadini. Accesso unicamente su appuntamento contattando il numero ReCup 06.99.39 Policlinico Gemelli - 56 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva; Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini; IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24; Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito.

Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA