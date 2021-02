La “ricomparsa” di Montanelli a Tivoli: «Un popolo che ignora il passato non capisce il presente»

Sui muri di Tivoli, nella notte di San Valentino, è apparso un nuovo manifesto che ha fatto riflettere centinaia di tiburtini. Questa volta vengono citati Edoardo VIII d'Inghilterra e Wally Simpson - definiti dagli autori dell'iniziativa «La storia d'amore più grande del Novecento» - ma anche Indro Montanelli, il padre del giornalismo italiano, autore di una monumentale Storia del Paese in ventidue volumi, del quale viene riportata una frase: «Un popolo che ignora il proprio passato non capirà nulla del presente». La cosa ha suscitato emozione e la notizia, condivisa su diversi gruppi della provincia di Roma, ha innescato decine di commenti e di post, reazioni, un dibattito che da un giornale è rimbalzato verso la rete internet. L’iniziativa dei manifesti per la Festa degli innamorati, l'ennesima nel pieno dell'epidemia di Coronavirus, è sempre dello storico Tertulliano Bonamoneta, che vive a Tivoli, alle porte di Roma. e dell’associazione l’Abbecedario, che vogliono ricordare, ogni mese, figure ritenute importanti della Storia. Circa un mese fa l'"apparizione" dell'ultima regina d'Italia Maria Josè.

«Questa volta ho scelto Edoardo VIII d’Inghilterra e Wally Simpson - spiega Bonamoneta - perché, per me, rappresentano la storia d’amore più importante del Novecento. Luì rinunciò a un regno e a un trono per lei». Prima della ex coppia reale inglese, c'erano stati alcune settimane fa i manifesti su Maria José del Belgio, ultima regina della casata Savoia, andata in esilio con il marito nel 1946, colei che si oppose placidamente ma fermamente alla deriva filo-nazista di Benito Mussolini, capo del Fascismo. Ricorreva l'anniversario della morte. Prima di Maria Josè alcuni poster su Clemente Folchi, l’architetto delle gallerie dell’Aniene, e sullo storico editore Franco Maria Ricci, un conoscitore che parlava a pochi affinché potessero trasmettere il suo lavoro.

Indro Montanelli, nato a Fucecchio, in Toscana, nel 1902, morto a Milano nel 2001, fu corrispondente del Messaggero per il quale scrisse resconti sulla Guerra Civile in Spagna alla fine degli Anni Trenta. Nel 1938 iniziò a scrivere per il Corriere della Sera, era a Danzica allo scoppio del secondo conflitto mondiale, e divenne amico di Guido Piovene e Dino Buzzati. Dopo decenni di corrispondenze ed editoriali, l'abbandono della Rizzoli e il lancio del quotidiano Il Giornale. Ora le sue parole riaffiorano sui muri della "capitale" dell'area tiburtina alle porte di Roma.

Ultimo aggiornamento: 18:26

