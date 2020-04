Coronavirus, la storia dell'infermiera Michela: «Al Covid 3 di Roma subito dopo la laurea, ora i malati mi considerano una figlia»

Occhi che parlano. Sguardi che dicono tutto. Neanche la mascherina riesce a nascondere il sorriso dell’infermiera dal viso dolce che tiene per mano i suoi pazienti. Michela Redaelli ha 23 anni, romana di Talenti, si è laureata il 12 marzo scorso a Tor Vergata. Pochi giorni dopo era già in corsia. Terapia intensiva, Covid3 di Casal Palocco. Nemmeno il tempo di “metabolizzare” la gioia post-discussione della tesi in scienze infermieristiche che è stata subito catapultata in “trincea”. Ogni giorno si occupa dei malati di coronavirus più gravi. «Persone che non riescono nemmeno a respirare - dice Michela - e che noi cerchiamo di mettere in piedi. Spesso ci riusciamo, ce la facciamo. Altre volte è più forte il virus che se li porta via».

Quella divisa l’ha sempre sognata e poco importa dei turni estenuanti, delle notti passate tra flebo e respiratori. «L’impatto è stato forte - continua Michela - forte è l’aggettivo per descrivere tutta questa esperienza. Qui al lavoro c’è una grande squadra, un team di professionisti che fa fronte comune nella lotta contro il virus. I pazienti per me sono tutto. Le loro storie ti entrano dentro. Ci sono persone che vorrebbero parlare, urlare. Comunicano con noi solo attraverso gli occhi. Vedono i nostri e uno sguardo rassicurante li fa stare un po’ più tranquilli è un modo da parte mia per donare loro conforto e speranza».

Le precauzioni non sono mai abbastanza: «Dobbiamo stare attenti a non infettarci, gli standard di sicurezza sono molto elevati. Quasi tutti abbiamo la doppia mascherina. Possiamo avere qualche momento “down” è fisiologico, spesso quando siamo soli o a fine turno, ma allo stesso tempo dobbiamo trovare il tempo per chiacchierare con i nostri pazienti, dobbiamo ascoltare le loro paure e tranquillizzarli, ci ritroviamo sempre più spesso a gestire crisi d’ansia o attacchi di panico che non fanno altro che peggiorare la loro situazione respiratoria». «Si è passati da una realtà routinaria a uno scenario emergenziale – racconta - ci siamo dovuti attrezzare nel migliore dei modi per fronteggiare ogni giorno situazioni di sofferenza: da un lato il paziente, dall’altro appunto la famiglia, a casa, dietro al telefono.

Diventiamo le persone più vicine ai malati che ci riconoscono come fossimo dei familiari e, purtroppo, alcune le vediamo morire da sole, accompagnate da un operatore». «Ci si trova con nuovi colleghi e bisogna adattarsi l’uno all’altro. Però devo dire – prosegue Michela – che sin dai primi momenti ho notato un forte senso di solidarietà comune, complicità, come chi affronta la stessa sorte». «Abbiamo madri giovani e ogni volta posso solo immaginare cosa possa significare per una figlia non vedere la mamma che sta male per ben 25 giorni, non sentire la sua voce e fidarsi solo della voce dei medici che una volta a giorno ti chiamano e cercano di darti delle notizie più o meno sufficienti. Ti commuovi davanti a queste storie. Ma poi bisogna correre e andare da un altro paziente che ha bisogno». Già, qui non c’è nemmeno il tempo per piangere.

