Coronavirus, Roma: mercati su strada, il CAR paga i transennamenti

L'iniziativa rientra in una serie di provvedimenti che il CAR sta mettendo in campo anche per sostenere il settore agroalimentare e ittico al dettaglio e prossimo ai cittadini. Coronavirus Mercati rionali su Roma , per aprire in sicurezza devono avere dei divisori che circoscrivano percorsi in cui si possa girare ma distanziati l'uno dall'altro. Il Centro Agroalimentare di Roma, dopo avere sospeso temporaneamente i canoni agli operatori del settore agroalimentare e ittico, lancia l'iniziativa "Distanti, ma uniti" che prevede la sponsorizzazione per il noleggio dei transennamenti e delle divisioni necessari per riaprire più attività possibili all’interno dei mercati rionali soprattutto per quelli su strada. Obiettivo: tornare a frequentare i banchi ma senza creare assembramenti possibili quando si è in fila o fermi a scegliere un prodotto. Diversi mercati rionali si sono organizzati contingentando gli ingressi, con i controlli e contando sempre il numero esatto di clienti che sono all'interno del mercato coperto. Ma la distanza sociale deve entrare nelle abitudini, anche senza controlli. Ecco l'idea dei divisori.Per richiedere il supporto del CAR gli operatori dei mercati o le loro associazioni posso contattare la Direzione del CAR alla mail: info@agroalimentare.itL'iniziativa rientra in una serie di provvedimenti che il CAR sta mettendo in campo anche per sostenere il settore agroalimentare e ittico al dettaglio e prossimo ai cittadini.

mercati rionali - dice Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR - sono l'ossatura del commercio a Roma, ma anche luoghi fondamentali per lo sviluppo delle relazioni delle nostre comunità e dei nostri quartieri. Per questo abbiamo voluto adottare questa iniziativa straordinaria per essere accanto a tutti gli operatori anche per facilitare i rapporti con la clientela sia nell’ortofrutta e dell’ittico. I mercati rionali e gli operatori del commercio di vicinato sono i clienti naturali della nostra struttura

uesto è il momento – spiega Valter Giammaria, Presidente del CAR – di mettere in campo tutte quelle iniziative che possano rimettere in moto il volano dell’economia romana e laziale. Credo che aiutare gli operatori dei mercati rionali e su strada a riaprire velocemente grazie alla sponsorizzazione delle transenne necessarie per mantenere le distanze e la sicurezza sia uno strumento utile per dare ossigeno ad attività che stanno subendo gli effetti negativi del Covid 19

