9 Marzo 2021

di Luca Lippera

Non sono del tutto evaporati i problemi che "angustiano" chi ha un telefonino a Guidonia, terza città del Lazio, 100 mila abitanti, uno specchio della crisi che soffoca anche l'hinterland di Roma dopo tredici mesi Coronavirus. Piccole aree scoperte, micro-interferenze, una normalità che sembra sempre precaria come se andasse di pari passo con l'epidemia. Mentre le cose sembrano andare benino in Centro, la rete nelle aree periferiche, specie lungo la strada che dalla stazione prosegue verso il Tiburtino, e quella che sale verso il borgo di Sant’Angelo, semembra avere ancora più di un problema. Le tacche che indicano il livello di rete sugli apparecchi spesso scendono a zero. «In effetti - dice uno dei gestori del negozio “Wind Tre” lungo via Roma - ci sono stati alcuni guai perché c’erano lavori sulle antenne dei gestori. Ora il problema sembra risolto». Ma migliaia di cittadini ovviamente hanno notato la cosa e non riuscivano a spiegarsi cosa stesse accadendo. Qualcun ha addirittura pensato che c'entrasse l'epidemia ma non è così.

Le difficoltà più forti sono sulla strada che porta verso Sant’Angelo e Osteria Nuova. Praticaente impossibile e chi si sente già isolato dalla catastrofe in corso avverte ancora di più la "solitudine" l'abbandono e un certo senso di imptenza. «Scendendo da Sant’Angelo - dice la donna che gestisce il vicino ristorante “Due Lupi” - ci sono diversi punti in cui la linea cade e non c’è alcuna connessione. Il perché non lo so». Lungo le curve che salgono al paesino va ancora peggio. «Da quello che sappiano noi - prova a spiegare il barista del paese - non c’è un ripetitore capace di irradiare il segnale lungo il versante della collina che guarda verso Guidonia e Montecelio. So che ci sono state diverse segnalazioni. Ma non è cambiato granché». Alla “Bottega Quattro”, invece, un altr locale di zona, va tutto bene. «Mai sentite lamentele dai clienti, ormai pochissimi, che capitano di questi tempi».

A Guidonia, lungo viale Roma, la strada principale della città, ci sono ben quattro negozi di telefonia e due edicole. Un piccolo spaccato della realtà che fa capire meravigliosamente bene cosa stia accadendo nell’inverno più buio dell’Italia dal Dopoguerra in poi. Alcuni esercizi hanno chiuso. La pasticceria va piuttosto bene. I giornalai resistono e notano «piccoli movimenti di speranza» con qualche aumento di copie. Un’agenzia di viaggi sta cercando, con l’inventiva, con la tenacia e con le possibilità di chi sfrutta internt non solo per giocare, di scongiurare il baratro. «Con la fiducia - dice la titolare - ce la faremo».

Le piccole imprese che si occupano di telefonini non sono nemmeno sfiorate dalla crisi. Vanno totalmente controcorrente. «Il lavoro va bene - ammette Alessandro, che fa riparazioni in viale Roma 38 - Non abbiamo risentito dell’epidemia. La gente non ha scelta: far aggiustare i telefonini è una necessità perché i telefonini servono a comunicare. Però noi non abbiamo termini di paragone. Siamo aperti solo da un anno. Quindi non possiamo dire esattamente cosa accadesse prima del Coronavirus». «I clienti vengono in modo regolare - rivela Edoardo, 32 anni, della “Wind Tre”, al civico 77 - Il settore non soffre per tutto quello che sta accadendo. Anzi. La gente ha bisogno di comunicare. Manda più messaggi. Telefona di più. Gli apparecchi su usurano e noi ne vediamo l’effetto sul terreno».

Ma secondo alcuni nella terza città della regione, guidata da un'ammistrazione a Cinque Stelle, non ci sono tante antenne quante ne “meriterebbe” un posto di 100 mila abitanti. «Qui le cose che mancano sono veramente tante - dice una negoziante - Parlare delle strade scassate e delle buche a volte pare quasi un diversivo. E’ vero: esistono. Ma il Comune si dovrebbe occupare di questioni più importanti: il rilancio dell’economia, i trasporti verso la Capitale, la creazione di nuovo imprese (magari ingaggiando un manager), l’aspetto dei luoghi, perché pure quello conta». Arrivando dalla Tiburtina si nota che scarseggiano perfino le indicazioni stradali con la scritta “Guidonia”. Tutto visto sul terreno. A Guidonia, nord-est di Roma, prima di arrivare nella Sabina.