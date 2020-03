Non si fugge solo da Milano a bordo di treni stracolmi e senza biglietto tanta è stata la paura di rimanere bloccati nel capoluogo lombardo. Ieri si è registrata una fuga allarmante anche dall'ospedale San Giovanni.

I PERICOLI

Nel pomeriggio si erano presentati al pronto soccorso del nosocomio tre uomini di età compresa tra i 40 e i 50 anni, due romani e uno straniero, impiegati in un ristorante.

I tre hanno spiegato che avevano sintomi riconducibili al coronavirus: tosse, febbre e stanchezza. I sanitari si sono subito attivati, li hanno prima messi in isolamento poi li hanno sottoposti al test del tampone per verificare il loro reale stato di salute. Il test ovviamente richiede un po' di tempo. I minuti sono passati e quando i medici erano pronti a comunicare i risultati i tre pazienti, spaventati, erano scomparsi. Sono fuggiti, si sono volatilizzati. La Regione, allarmata, ha subito avvertito i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei tre fuggitivi facendo scattare il piano di sicurezza.

Ma cosa dicevano i referti? Fortunatamente per due di loro l'esito del tampone era negativo. Ma per un terzo i medici hanno stabilito che il risultato era «dubbio» e quindi il test doveva essere rifatto.

«La fuga dei tre pazienti è un gesto gravissimo - ha commentato Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità della Regione - così si mette a rischio l'incolumità pubblica, le regole sono severissime e il comportamento dei tre è estremamente irresponsabile».



All'ospedale San Giovanni è morta una donna romana di 87 anni, ricoverata nell'Unità di terapia intensiva cardiologica e alcuni dipendenti sono stati posti in isolamento fiduciario. La donna era ricoverata dal 17 gennaio. «Stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia deceduta con' il Covid-19 e non a causa dello stesso» aveva precisato l'ospedale.