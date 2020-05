Roma, festa in casa per il compleanno di un 17enne: denunciati otto studenti

Musica, brindisi, candeline come se l'era Covid non fosse mai iniziata. Un party in piena regola per festeggiare il compleanno di un diciassettenne. Sono stati i vicini a chiamare il 112. Così in un condominio di via Aurelia sono arrivati i carabinieri della compagnia San Pietro a Roma, proprio alla vigilia dell'avvio della Fase 2 per scoprire una festa “illegale”. Identificati e sanzionati tutti i partecipanti, tra festeggiato e ospiti: in tutto otto giovani, tutti studenti. Durante le fasi dell'identificazione dei presenti uno dei presenti, un 19enne, residente in quell'abitazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha iniziato ad insultare e minacciare i Carabinieri. Il giovane è stato calmato e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. I militari lo hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, rifiuto di fornire le generalità e resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sanzionato tutti i giovani per inottemperanza della normativa per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

