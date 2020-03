Coronavirus, da Roma alla Calabria in treno: denunciati

In questo week end la Polizia locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 30mila controlli nella Capitale e 200 denunce. Dall'8 marzo ad oggi, in totale, sono state svolte oltre 200mila verifiche e oltre 400 denunce.

Nonostante i divieti per l'emergenzac'è chi continua a lasciare. Alcune persone si sono messa in viaggio senza un valido motivo e sono state denunciate: da Roma, erano in viaggio verso la Calabria su un Frecciabianca, ma a Paola in provincia di Cosenza molti di loro sono stati identificati e denunciati. Solo in pochi, infatti, erano provvisti di autocertificazione che attestava la necessità di spostarsi per motivi di lavoro.Per gli altri scatterà la quarantena, come previsto dall'ordinanza emessa dalla Regione Calabria che vieta fino al 3 aprile «ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale», pena «la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni».