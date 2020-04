Coronavirus Roma, saltano le elezioni di primavera: i comuni della provincia al voto in autunno

L'emergenza Covid fa slittare le elezioni amministrative, previste in primavera. I cittadini dei 12 i comuni della provincia di Roma (27 in tutto il Lazio) chiamati alle urne dovranno attendere ancora qualche mese. La tornata elettorale è stata infatti spostata al prossimo autunno, causa coronavirus.

Lo ha disposto con un decreto legge il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri n.41, che si è riunito ieri 20 aprile. Il voto si terrà dunque tra il 15 settembre e il 15 dicembre per poter svolgere le votazioni in condizioni di sicurezza.

Tanti i fattori che hanno portato al rinvio. A partire dalle scuole, dove dovranno essere allestiti i seggi, e per finire alla campagna elettorale che, per forza di cose, non può certo fare a meno di radunare in uno stesso luogo un alto numero di persone. Tutto questo ai tempi del coronavirus, nel pieno di un'emergenza sanitaria.

Fase 2 si, dunque, ma senza elezioni. Questo l’elenco dei comuni della provincia di Roma dove le elezioni sono state rimandate con il nome del sindaco uscente:

Albano Laziale – Nicola Marini

Arcinazzo Romano – Giacomo Troja

Colleferro – Pierluigi Sanna

Genzano di Roma – Nicola Di Matteo (commissario prefettizio)

Marano Equo – Carlo Maglioni

Montelanico – Raffaele Allocca

Palombara Sabina – Alessandro Palombi

Percile – Vittorio Cola

Rocca di Papa – Veronica Cimino (facente funzioni)

Roiate – Antonio Proietti

San Gregorio da Sassola – Franco Carocci

Zagarolo – Lorenzo Piazzai

