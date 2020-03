Coronavirus, da Roma all’Elba per riunirsi a marito e figli: fermata al porto di Piombino

Voleva raggiungere a tutti i costi la famiglia lontana da lei. Ma è stata bloccata al porto di Piombino (Livorno). La donna, residente a Roma, che voleva imbarcarsi su un traghetto per l’Elba per riunirsi al marito e ai figli, i quali già da qualche giorno erano sull’isola nella loro seconda casa, è stata bloccata alla partenza. Era stata fermata durante un controllo della Guardia di Finanza, non le è stato consentito l’imbarco e la polizia di Piombino ha attivato quella elbana per i controlli ai familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA