Coronavirus a Roma, uno su due a casa: meno sportelli all'anagrafe

Il Corpaccione dei dipendenti comunali resta a casa per metà: in 10mila su 23mila addetti del Campidoglio non timbrano più il cartellino, questione di coronavirus. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Senatorio, è evitare i capannelli fra i travet. Quindi, dopo la batteria di decreti sfornati dal governo, si è iniziato ad accelerare: chi può smaltisca le ferie arretrate, altri si prendano un congedo (già di norma super utilizzati, vedi il record di permessi legati alla legge 104...), altri ancora si stanno cimentando con il tele-lavoro. Gli sportelli dell'Anagrafe sono stati parzialmente tagliati. Solo nei municipi, del resto, un dipendente su 3 è stato mandato a casa, in attesa che l'allerta passi.

Coronavirus, dai parchi aperti al parrucchiere solo uno per volta: domande e risposte per orientarsi

Coronavirus, assalto ai bus a Roma: tutti in fuga verso il Sud ma nessuno fa i controlli

STOP ATTESTATI

Niente più certificati di stato civile o altri attestati che si possono richiedere sul web, peraltro a costo zero. Solo «servizi incomprimibili», ha spiegato il Comune. Quindi sì denunce di nascita, denunce di morte, rilascio delle carte d'identità, richieste di pubblicazioni di matrimonio, atti notori, attestati dei permessi di soggiorno. A parte le urgenze, tutto il resto è da rimandare o da sbrigare su internet. «Le nostre strutture restano aperte esclusivamente per i servizi incomprimibili - ha chiarito ieri l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis - Invito tutti al senso di responsabilità, utilizzando il più possibile le procedure online per limitare gli spostamenti. Si tratta di una modalità gratuita che negli ultimi mesi ha già registrato un forte aumento».

I CONTENZIOSI DELLE MULTE

Altri uffici sono stati smobilitati: gli sportelli di Aequa Roma, l'«Equitalia» del Campidoglio che gestisce i contenziosi dalle multe alla Tari, sono chiusi da ieri «per motivi di adeguamento igienico-sanitario». Anche l'ufficio Commercio ha chiuso gli accessi al pubblico. «L'obiettivo è tenere aperti solo i presidi indispensabili, tutto il resto tornerà ad essere operativo dopo la fine dell'emergenza», ha annunciato il presidente della Commissione Bilancio del Comune, Marco Terranova.

CHI RESTA A CASA

Dall'inizio della crisi, la settimana scorsa, sono state congedate le 6mila maestre ed educatrici delle scuole comunali, dai nidi agli asili. Tutte a casa. Altri 2.500-3mila dipendenti non lavorano sfruttando permessi, congedi e ferie. Del resto lo stesso Comune ha incoraggiato le assenze, in questa fase delicata dove è importante ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, anche sui luoghi di lavoro.

Un migliaio di dipendenti sta sperimentando il telelavoro. Un piano messo in piedi in tutta fretta dal direttore del dipartimento Risorse Umane, Angelo Ottavianelli. Adesso l'obiettivo è coinvolgere almeno 2.300 travet, da chi si occupa degli appalti agli archivi, dai call center agli adempimenti fiscali. La prima circolare d'urgenza è stata firmata il 5 marzo. Lunedì hanno iniziato gli impiegati che hanno patologie croniche (circa 500), ora si sta estendendo agli altri volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA