Chiude a Roma per l'emergenza Coronavirus la sede del XV Municipio di via Flaminia. L'annuncio è stato dato domenica sera dal presidente Stefano Simonelli che ha spiegato: «ll marito di una dipendente del Municipio è stato trovato positivo al Covid19. La collega, che al momento non ha alcun sintomo, ha svolto l'ultimo giorno lavorativo nella sede Municipale di via Flaminia il giorno 11 marzo. Per questo motivo, in accordo con il Direttore Apicale, abbiamo ritenuto opportuno chiudere la suddetta sede fino a mercoledì 25 marzo incluso così da far trascorrere i 14 gg utili a verificare se la collega svilupperà dei sintomi».

Il Municipio ha subito chiesto interventi straordinari di sanificazione degli uffici di via Flaminia. Oggi, le misure precauzionali contro il contagio sono state estese. Anche gli uffici anagrafici di La Storta, Prima Porta, Cesano e quelli di via Riano sono stati chiusi e riapriranno soltanto dopo il 25 marzo. «Le persone prenotate per CIE o altri documenti saranno contattati dagli Uffici per concordare nuovo appuntamento» annuncia il Municipio.



