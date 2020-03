Coronavirus, Roma: chiude Ciampino, apre il Covid 2 Hospital

Coronavirus, Roma si sveglia con la notizia della chiusura dell'aeroporto di Ciampino e dell'annuncio dello stesso provvedimento da martedì prossimo del Terminal 1 di Fiumicino, dove comunque i passeggeri erano ai minimi termini. Chiude anche la Grande Moschea della Capitale, mentre aumentano i controlli delle forze dell'ordine perché sono ancora troppi i romani che violano i divieti di uscire di casa aumentando i rischi di contagio anche per i loro familiari.

Apre invece il secondo ospedale romano specializzato nella lotta al coronavirus.

Apre il Covid 2 hospital alla Columbus, Zingaretti: «Risposta eccezionale»



La moschea

Il Centro islamico culturale d'Italia, cui fa capo la Grande Moschea di Roma, riferimento tra i principali della comunità islamica italiana, rimarrà chiuso fino al 3 aprile. Lo comunica un avviso comparso sul sito della Moschea. Così si legge infatti anche sulla pagina Fb: «Avviso chiusura della grande moschea di Roma In ottemperanza al Decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 Marzo 2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Centro Islamico Culturale d'Italia comunica la chiusura della Grande moschea di Roma sino al 3 aprile 2020». La Preghiera del Venerdì è stata già sospesa.

Gli aeroporti

È decollato ieri sera alle 21.57 dall'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, prima della chiusura temporanea, a partire da oggi, del terminal passeggeri dei voli di linea (restano invariate le attività di Aviazione Generale, Enti di Stato e aviazione cargo, ndr.), l'ultimo volo commerciale della Ryanair (FR8318) diretto a Norimberga. Martedì della prossima settimana chiuderà invece, sempre in via temporanea, il Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. In virtù di questo, tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli, verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo. «La decisione - spiega Adr - si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l'Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. Rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative, le piste di volo dei due aeroporti. I terminal passeggeri del Leonardo da Vinci e del G.B. Pastine riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l'attuale fase di emergenza».

Mascherine

«Sulle mascherine nessuna polemica, siamo in guerra e bisogna essere uniti. Sono arrivate ieri le prime 600 mila mascherine di cui 100 mila già distribuite. Sono in arrivo altri 6 milioni di pezzi già opzionati». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato in un post su Facebook. «Una volta messe in sicurezza le scorte negli ospedali verranno distribuite anche ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In distribuzione oggi anche 1000 tute sanitarie idrorepellenti», ha aggiunto.

La sindaca

«#RestateACasa. Inizia un'altra settimana difficile, ma non possiamo e non dobbiamo mollare. Battaglia contro coronavirus richiede sacrifici. Rispettiamo le regole e usciamo di casa solo se necessario. Chi non lo fa è un incosciente e mette in pericolo salute sua e degli altri». Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.



