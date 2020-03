Coronavirus Roma, Spallanzani: 73 positivi, 13 più di ieri, 13 in terapia intensiva. 295 persone tra dimessi e guariti

È stato diramato il bollettino relativo al coronavirus dall'ospedale Spallanzani di Roma. In questo momento sono ricoverati all'ospedale Spallanzani «88 pazienti. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 73, inclusi i 13 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento». È quanto emerge dal bollettino medico di oggi. I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 15. Ieri i ricoverati erano 81, i positivi 60, mentre 10 erano i pazienti che necessitavano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus, sono 295. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dello Spallanzani. «In giornata - prosegue il bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici».

«I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 17 a questa mattina». È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dello Spallanzani.



