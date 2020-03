Coronavirus, a Roma solo 2.200 dipendenti su 11mila sono al lavoro fisicamente negli uffici del Comune

Coronavirus, soltanto il 20% dei dipendenti amministrativi del Comune di Roma, il più grande della Capitale, sta lavorando presso le strutture. Ma esclusivamente per attività legate all’emergenza e per servizi indifferibili e incomprimibili. Gli altri stanno utilizzando il lavoro agile (smart working) o usufruiscono delle ferie arretrate.

Ci sono addirittura servizi che sono completamente attivi grazie al 100% dei dipendenti che sta lavorando presso la propria abitazione. Penso per esempio, all’Ufficio Stampa (62 su 62). Le attività relative a ‘Verifiche e Certificazioni’ raggiungono il 95%, la Toponomastica l’85%. Nell’Ufficio dell’Assemblea capitolina 179 su 214 sono in lavoro agile, presso la Scuola di Formazione 25 su 26, alla Ragioneria Generale 240 su 290, nel Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 120 su 130, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 200 su 243, nel Municipio I 221 su 350, nel Municipio IV 279 su 317, nel Municipio X 226 su 450.

Sono numeri in continua e progressiva evoluzione. Per noi il lavoro agile è un processo dinamico, in sviluppo costante, da affinare e migliorare sempre. Non è un blocco monolitico, ma un volano che progredisce nel tempo. E’ la nostra filosofia. In quest’ottica abbiamo lanciato un percorso partecipato, aperto a tutti i dipendenti che possono inviare – in una mail apposita – segnalazioni, suggerimenti e impressioni. Dice l'assessore al Personale Antonio De Santis: «Roma Capitale si configura così come un laboratorio di innovazione, semplificazione e crescita strutturale per la Pubblica amministrazione». In totale sono solo 2.200 dipendenti gli amministrativi al lavoro fisicamente su 11mila.



