Coronavirus, bollettino Spallanzani: 115 i positivi, 20 necessitano di supporto respiratorio

Coronavirus, nel bollettino medico numero 84 di oggi, giovedì 23 aprile 2020, l'Istuto Spallanzani di Roma ha comunicato che i pazienti positivi al Covid-19 sono in totale 115. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio: in giornata sono previste ulteriori dimissionidi asintomatici o paucisintomatici. In tutto i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 344.

Ultimo aggiornamento: 13:12

