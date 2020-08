Coronavirus, Spallanzani. Il bollettino di oggi: 56 pazienti positivi, due in terapia intensiva

Pubblicato il bollettino quotidiano dell'Istituto nazionale per le malattie infettive, "Lazzaro Spallanzani" di Roma, sulla situazione dei contagi da coronavirus. In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 56 pazienti. Di questi 45 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2, 11 sono sottoposti ad indagini. Due pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina 569. È quanto emerge dal bollettino odierno dell'Istituto 'Lazzaro Spallanzanì di Roma.

