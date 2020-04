Coronavirus, a Roma 47 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato: «Trend contagi in frenata in frenata al 2,5%»

Coronavirus, il bollettino di oggi di Roma e Lazio di lunedì 13 aprile 2020 . L'assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato ha diffuso i dati che mostrano 47 nuovi casi positivi a Roma e 123 complessivi nel Lazio con un vero e proprio crollo nelle 4 province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina: «Oggi registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione e deve proseguire l’attività di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio. Per quanto riguarda i guariti salgono di 25 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 764, mentre i decessi sono stati 5 commenta l’Assessore D’Amato».

Coronavirus, tutti i dati nel dettaglio

- 15 nuovi casi positivi. 0 decessi. 1.986 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra. Dimessi in isolamento domiciliare due ragazzi di 22 e 23 anni. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;- 15 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di Villa Fulvia. 0 decessi. Continua la sorveglianza sanitaria al Selam Palace;- 17 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili a cluster noti e 10 in sorveglianza domiciliare. 0 decessi. 1.982 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra;- 36 nuovi casi positivi di cui 25 riferibili a cluster delle case di riposo di Fiano Romano (22) e Campagnano (3). Deceduta una donna di 84 anni a Civitavecchia. 2.193 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;- 2 nuovi casi positivi. 0 deceduti. 2.236 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;- 25 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 90 anni, una donna di 68 anni e una donna di 75 anni, tutti con precedenti patologie. 40 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo per anziani, posta in sorveglianza sanitaria RSA a Rocca di Papa;

Asl di Latina - 7 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 0 decessi. 4.865 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si registra un trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;

Asl di Frosinone - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 344 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Viterbo - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2.435 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno. Eseguiti tamponi in tre strutture per anziani, 2 a Celleno e 1 a Carbognano, tutti negativi;

Asl di Rieti - Un nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. 68 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim. Eseguite procedure di sorveglianza sul 64% del personale sanitario maggiormente esposto, i positivi sono l’1,2%.



