Coronavirus, ira della Raggi: in cinque al bar a bere caffè, un comportamento da veri cretini

«Ieri denunciate cinque persone che bevevano caffè come se nulla fosse in un bar all’Infernetto, nella periferia di Roma. Un comportamento da veri cretini. È intollerabile. Contro il coronavirus dovete rimanere a casa. Grazie a Polizia per i controlli». Lo scrive su Twitter la sindaca Virginia Raggi, chiaramente adirata. Tra l'altro, andrebbe capito come mai il bar fosse aperto vista l'ordinanza di chiusura. Al locale potrebbe anche essere sospesa la licenza.

