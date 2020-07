Coronavirus Roma, ordinanza Regione Lazio: tampone a chi arriva dal Bangladesh e isolamento in hotel

Tutti i passeggeri dei voli provenienti dal Bangladesh saranno sottoposti a test sierologico e tampone. Lo ha deciso la Regione Lazio con un'ordinanza emessa proprio in queste ore. L'ordinanza prevede che: «I passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall'Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus».

Il testo inoltre specifica: «L'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL RM3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR; la ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l'isolamento per il tracciamento necessario».

