Coronavirus Roma, positivi 2 bambini del Selam Palace: portati con le mamme al Bambino Gesù

Ci sono i primi dati ufficiali sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel Selam Palace, il palazzo occupato alla Romanina, nella periferia a Sud-est di Roma. Si tratta di due bambini risultati positivi al coronavirus e che sono stati trasferiti con le madri al Covid Center Bambino Gesù. Il palazzo occupato dal 2006, era stato isolato nei giorni scorsi, quando sono cominciate le verifiche. A renderlo noto è il bollettino di oggi della Regione Lazio.

L'edificio era stato isolato nei giorni scorsi dopo due sospetti casi di coronavirus e presidiato da esercito e forze dell'ordine per la vigilanza durante l'avvio dei test sanitari. Nello stabile di via Arrigo Cavaglieri alla Romanina, secondo le stime delle forze dell'ordine, abitano circa 600 persone in gran parte migranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA