Coronavirus, è crisi in Atac: «Solidarietà in arrivo per 4mila dipendenti»

Coronavirus a Roma e crisi nel settore dei trasporti. Atac ha avviato l'iter per l'attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico per far fronte alla situazione straordinaria determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19, che ha provocato una consistente riduzione del numero dei passeggeri e del servizio erogato, con effetti sulla capacità produttiva e reddituale dell'azienda. Sui convogli della linea A della metropolitana ad esempio, nelle ore di maggiore affluenza, si arrivava a 90-100 persone per treno, meno della metà dei soli posti a sedere disponibili sugli stessi treni.

La richiesta di accesso al Fondo di cui sono state informate le organizzazioni sindacali potrà coinvolgere fino a 4.000 lavoratori «salvo intervengano ulteriori e più stringenti provvedimenti che possano determinare effetti sul servizio pubblico di trasporto». L'entità della riduzione oraria, per i lavoratori coinvolti, potrà variare da 7 a 39 ore, per una durata presunta di 9 settimane a partire dal 23 marzo prossimo. L'Atac aveva già effettuatoi tagli alle corse. Stop a metropolitane, bus e tram alle 21, riduzione del servizio di trasporto pubblico diurno di almeno il 30 per cento.

Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, in media, Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, sta perdendo oltre 2,5 milioni al giorno, tra mancati ricavi sulla vendita dei biglietti e spese vive (carburanti e costi di mantenimento) che deve comunque sostenere per mandare avanti il servizio, seppure a scartamento ridotto da alcuni giorni.



