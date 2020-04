Coronavirus, Rieti fa risalire il Lazio: ma a Roma il calo continua

Coronavirus, trend ancora in discesa con 151 nuovi casi positivi ieri nel Lazio (39 a Roma, 26 nella provincia). Nel totale incidono i 58 registrati a Rieti e riferibili ai cluster delle case di riposo. Per cui, continuano i controlli a tappeto nelle rsa e case di riposo. Ha commentato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato: «Continua la frenata, il trend è al 3,9 per cento. Bene Roma città».

Segnali incoraggianti anche questa settimana. L’assessore conferma anche le buone performance nelle terapie intensive con una bassa mortalità, superata la soglia dei 50mila tamponi, in continua crescita i guariti che salgono di 27 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 502 totali. Usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.684, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10. Nessun nuovo ricovero.

«A Rieti si registra un dato di 58 casi in prevalenza già noti, relativi ai cluster delle case di riposo, notificati in ritardo e che rappresenta 1/3 dei casi totali nella regione, mentre Roma città continua il rallentamento. Buone le performance registrate dalle terapie intensive dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea che hanno un dato di bassa mortalità. Su dieci pazienti critici che entrano in terapia intensiva infatti otto di questi hanno un esito clinico positivo. Proseguono i controlli nelle case di cura, circa 1/3 di queste strutture sono state controllate su tutto il territorio e oltre il 60% delle Rsa. Partite anche le prime Rsa Covid».

La situazione nelle Asl e negli ospedali ieri è stata la seguente: nella Asl Roma 1, 15 nuovi casi positivi, 2 i pazienti guariti, controllate 10 Rsa su 18 e più di 40 case di riposo. Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi, controllate 10 rsa su 18 e il 70% delle case di riposo; Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi, 10 i pazienti che sono guariti, 2 i decessi: due uomini di 79 e 84 anni con precedenti patologie, controllate 5 rsa sulle 10 presenti nel territorio; Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi, un paziente guarito, conclusi i controlli su tutte le rsa e le case di riposo. Asl Roma 5: 12 nuovi casi positivi, 4 i pazienti guariti, 3 I pazienti deceduti; 44 su 49 le case di riposo controllate. Una risultata abusiva è stata denunciata. Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi, 2 decessi: una donna di 70 anni di Albano e un uomo di Velletri di 44 anni. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio.

Asl di Latina: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie. Asl di Frosinone: 6 nuovi casi positivi, Asl di Viterbo: 8 nuovi casi positivi; Asl di Rieti: 58 nuovi casi positivi di cui 30 dal cluster di Contigliano e gli altri riferibili alle case di riposo del territorio. Il dato è frutto di un ritardo delle notifiche nelle giornate precedenti. 2 pazienti sono guariti e due sono morti. Si tratta di un uomo di 91 e un uomo di 83 anni con patologie pregresse.



Al Policlinico Umberto I sono attualmente 134 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria e 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 i pazienti guariti; al San Giovanni non si registrano operatori sanitari positivi. Oggi sarà attivato il laboratorio per il test Covid h24; Sant’Andrea: attivo il servizio psicologico per cittadini e operatori h24. Terapie intensive: ad oggi su 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva 8 sopravvivono; Policlinico Gemelli: 250 pazienti ricoverati in posti letto ordinari, 40 ricoverati in terapia intensiva; Policlinico Tor Vergata: 7 pazienti sono guariti. oggi saranno attivati ulteriori 16 posti letto dedicati; San Camillo: operativo il laboratorio per il test Covid; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 8 pazienti ricoverati, 3 neonati e 2 mamme di Civitavecchia sono risultati negativi al primo tampone, in attesa del secondo per la conferma della guarigione. Da oggi operativo il laboratorio per il test covid; Campus Bio-Medico: 8 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2 in degenza ordinaria.

