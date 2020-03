Coronavirus, altro giornalista Rai positivo al test: era stato in trasferta in zona gialla

Coronavirus, un altro giornalista Rai positivo al test. Si tratta di un collaboratore che era stato in trasferta nella zona gialla.

La Rai rende noto che «è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i collaboratori dell'azienda». «Il collaboratore - spiega Viale Mazzini - era stato in trasferta in zona gialla e, dal termine della trasferta, 15 giorni fa, non ha avuto accesso ai presidi aziendali. Il collaboratore è risultato negativo al primo tampone, positivo al secondo ed è in attesa di ulteriori accertamenti».

Ultimo aggiornamento: 13:34

