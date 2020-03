Raggi: «Alle 19 cantate alla finestra». Il pd: «Intoneremo, Virginia tappa le buche»

La sindaca di Roma Virginia Raggi invita i romani a cantare alle 19, affacciandosi alle finestre. Un modo per sentirsi meno soli nella Capitale, è stato il ragionamento della grillina, in queste ore così complicate. Sospese tra ansia e solitudine. Ma ecco la replica del Pd. «Sia seria, se ci riesce», dicono i dem romani. «Ha ridotto la Capitale d'Italia in uno stato che definire tragico è un complimento. E adesso, consigliata dai suoi guru della comunicazione, prova a mettere in campo una sgangherata operazione simpatia. Se ne faccia una ragione. La Raggi - dice il consigliere comunale dem Giovanni Zannola - sarà ricordata per sempre come la peggiore sindaca che Roma abbia mai avuto. E se la gente si affaccerà al balcone sarà solo per gridare «Raggi tappa le buche».

Ultimo aggiornamento: 15:33

