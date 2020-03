«È stata sospesa a scopo precauzionale l'accettazione al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al #Covid19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare». Lo comunica l'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio attraverso la pagina dedicata 'Salute Laziò. L'assessorato, continua il post, «in continuo contatto con la Asl Roma 6. Verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini posso usufruire del Pronto Soccorso del nuovo ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno».

Ultimo aggiornamento: 10:52

