Coronavirus, il concorso ippico di Piazza di Siena rinviato al 2021

Annullato per coronavirus il concorso di piazza di Siena. Con comunicato ufficiale la Federazione italiana sport equestri dà notizia del rinvio dell'88/mo Concorso Ippico Csio, che si svolge ogni anno a Piazza di Siena a Villa Borghese. Appuntamento per il 2021: dal 26 al 30 maggio. «Abbiamo assunto una decisione responsabile e necessaria. Ci siamo confrontati con il nostro partner Sport e Salute SpA, con il Coni, nonché con Roma Capitale che ci ospita e con i principali sponsor della manifestazione e siamo stati tutti concordi nell'annullamento. Ci sentiamo vicini in questo momento di grande difficoltà a tutti i protagonisti, a livello globale e nelle differenti attività, del grande panorama degli sport equestri». Lo ha detto il presidente della Fise, Marco Di Paola, sulla decisione di annullare l'edizione del 2020 del concorso ippico di Piazza di Siena a Roma.

Coronavirus, congelata per due mesi la FE. Stop anche gli E-Prix di Parigi (18 aprile) e di Seul (4 maggio)

Coronavirus, Internazionali di tennis di Roma sospesi per l'emergenza epidemia

«Le priorità nazionali adesso sono altre. Piazza di Siena è certamente un evento sportivo di altissimo profilo nel contesto mondiale, ma anche un momento spensierato, gioviale e di aggregazione per il movimento sportivo nazionale e per il grande e affezionato pubblico dello storico concorso. Non abbiamo lo stato d'animo per iniziare la preparazione di questa meravigliosa manifestazione e preferiamo destinare le nostre energie per contribuire a fronteggiare questo grave momento. Il concorso ippico di Piazza di Siena merita il meglio e in questo momento non siamo in grado di offrirglielo». Fra i tornei cancellati, anche gli Internazionali di Roma e la Formula E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA