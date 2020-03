Ostia e il virus, i cittadini chiedono l'immediata sanificazione delle strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sanificate le strade del X Municipio». A chiederlo con una raccolta di firme online indirizzata alla mini sindaca 5 Stelle, Giuliana Di Pillo, sono i cittadini preoccupati per l’assenza di interventi su tutte le arterie del territorio. La petizione, che in soli 4 giorni ha incassato circa 750 adesioni, è stata lanciata da Leandra Gargiulo, referente di Retake Roma Ostia. «Sollecitiamo il presidente del X di predisporre la sanificazione delle strade e di rendere noto ai cittadini il calendario degli interventi», recita il testo dell’iniziativa che è stata pubblicizzata sui social. Puntuale è arrivata la replica della Di Pillo: «Ama sta intervenendo con la sanificazione delle strade e dei cassonetti con priorità nelle aree vicino alle scuole e ospedali. Abbiamo chiesto di fornirci un cronoprogramma per il nostro territorio».Oltre alle strade Ama dovrà anche igienizzare i cassonetti della raccolta differenziata. A garantirlo è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Ieva. L’attività sarà «svolta con mezzi leggeri dotati di lance a pressione e i contenitori della raccolta differenziata saranno irrorati con prodotti a base di enzimi – spiega Ieva - il servizio consiste nel lavaggio dei cassonetti, mediante cinque autobotti in turno prettamente notturno per non creare disagio alla cittadinanza. Il prodotto sanificante con il quale vengono caricate le autocisterne, è una miscela enzimatica che sviluppa complessivamente 50.000 litri in erogazione. Abbiamo chiesto ad Ama di dare priorità ai cassonetti che si trovano vicino alle strutture sanitarie, alle scuole e ai mercati».Il piano di sanificazione organizzato dall’azienda pone però il X Municipio all’ultimo posto del calendario. L’intervento verrà realizzato solo il 24 marzo e secondo quanto riporta Ama sul suo sito, riguarderebbe solo le piazza storiche. La decisione ha già sollevato un vespaio di polemiche. «Il giorno prima della scadenza del decreto sulla chiusura di bar, ristoranti e negozi – lamentano i cittadini – è vergognoso, stiamo parlando del Municipio più grande della Capitale sia in termini demografici che di estensione geografica». «Che vuol dire piazza storiche – domandano Daniele e Leonora – aspettare il 24 marzo è assurdo. Sono questi i giorni fondamentali e nei quali ci sarà il picco dei contagi, come continuano a ripetere medici e scienziati».I consorzi Axa e Casal Palocco hanno già provveduto a sanificare le strade il 10 e il 12 marzo. Un’operazione a costo zero per i consorziati perché offerta dalla ditta che normalmente si occupa della disinfestazione. Passate al setaccio le strade e in particolare quelle a ridosso dei luoghi maggiormente frequentati dai residenti: la parrocchia, la caserma dei carabinieri, il centro commerciale. Intanto ieri Ama ha annullato l’iniziativa “Il quartiere non è una discarica, in programma per domenica 22 marzo.