Coronavirus, giallo sanificazione a Ostia: disinfettati soltanto i cassonetti

Sanificati i cassonetti stradali nel X Municipio, ma per l’igienizzazione delle strade i cittadini dovranno ancora aspettare. L’intervento, effettuato senza che l’amministrazione fosse informata, si è svolto durante la notte di lunedì. «L’ultimo tassello dell’intero programma mirato sui contenitori stradali ha coinvolto oggi il X Municipio – si legge in una nota della municipalizzata - con circa duemila contenitori sanificati a Ostia e nell’entroterra. In due settimane di lavoro, le autobotti impiegate di notte hanno irrorato complessivamente 750mila litri di liquido igienizzante. Oggi (ieri ndr) – concludono dall’azienda – si è conclusa la tranche di operazioni con autobotti Ama per il lavaggio e la sanificazione di tutte le “batterie” di contenitori stradali per i rifiuti presenti nei vari municipi della città di Roma. Complessivamente sono stati igienizzati più di 60mila grandi contenitori: circa 52mila cassonetti e oltre 8mila campane per il vetro». La comunicazione non solo ha lasciato molti cittadini di stucco, ma ha sollevato anche parecchi dubbi.

«Difficile che la municipalizzata sia riuscita a sanificare tutti i cassonetti stradali in una sola notte - dicono i residenti di Ostia centro – e i numeri diffusi da Ama lo confermano, solo duemila per l’intero Municipio sembrano davvero pochi. Probabilmente l’intervento ha coinvolto solo una parte del territorio. Chiediamo maggiore chiarezza alla municipalizzata soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Secondo il calendario pubblicato nei giorni scorsi da Ama, l’igienizzazione di oggi si sarebbe dovuta concentrare sulle piazze storiche. Invece ha coinvolto i contenitori dei rifiuti. A questo punto vorremmo sapere quando e come verrà effettuata la sanificazione delle strade». Proprio ieri dal Campidoglio la sindaca Raggi ha annunciato il raddoppio dei mezzi per igienizzare le vie di tutti quartieri della Capitale. Oltre alle autobotti dell’Ama sono scese in strada anche quelle del servizio Giardini. Nella definizione degli itinerari è stata data la priorità alle zone circostanti le farmacie, gli ospedali e le case di riposo. «Per sanificare le strade sarà utilizzata una soluzione a base di enzimi che non comporta alcun rischio per la salute dei cittadini e dei loro animali anche durante o subito dopo il passaggio dei mezzi», chiariscono dal Comune.

La Cisl Funzione pubblica è tornata a chiedere al comandante del X Gruppo Mare della polizia locale, Emanuele Stangoni, la sanificazione della caserma e dei mezzi in dotazione agli agenti. Gli uffici del comando continuano ad essere aperti al pubblico, inoltre le auto di servizio che circolano sul territorio potrebbero essere veicolo per il virus tra i vigili e i cittadini. «Stiamo da tempo segnalando per via formale all’amministrazione – dicono Andrea Venanzoni e Raffaele Paciocca, dirigente e rsu della Cisl Funzione pubblica - la necessità indifferibile di procedere ad una costante verifica sanitaria del personale, da dotare di ogni strumento utile alla prevenzione e alla propria tutela e alla sanificazione degli uffici e dei veicoli di servizio, implementando ad esempio i presidi igienizzanti come previsto dalle direttive del Presidente del Consiglio e della Funzione pubblica. Mai come in questo caso la salute degli operatori è anche a tutti gli effetti salute pubblica. Ricordiamo – concludono – che le donne e gli uomini della polizia locale X Gruppo Mare, con grande abnegazione e professionalità, stanno fornendo su strada il loro grande contributo al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Verifica degli spostamenti veicolari e a piedi, controllo delle attività commerciali e di potenziali assembramenti, oltre alle ordinarie incombenze che in questi frangenti permettono al X Municipio di poter andare comunque avanti».

