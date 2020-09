Coronavirus, oggi 158 casi in tutto il Lazio, 108 a Roma

Coronavirus «Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi, di cui 108 a Roma, e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna». Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall'Istituto Spallanzani all'Ircss Santa Lucia, che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico», continua l'assessore. Nella Asl Roma 1 «sono 43 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Spagna, uno dal Trentino e uno dalla Toscana. Dieci sono contatti di casi già noti e isolati.

Covid, il corteo dei negazionisti: duemila a Roma senza mascherina



Coronavirus, la pandemia ha ripreso a correre, in tutto il mondo. Anche dove sembrava stesse perdendo forza. Ma ora, almeno in Europa, le scuole devono riaprire: è uno degli impegni più importanti presi tra i governi e i cittadini. Alcuni istituti lo hanno già fatto, ma i risultati non tardano ad arrivare.