L'argomento è di primaria importanza: trovare il modo - o i modi - per far ripartire le imprese, i negozi, il commercio della Capitale quando l'emergenza del coronavirus si farà da parte e la città, così come l'intero motore produttivo del territorio regionale, dovrà ripartire. La minaccia che alla fine della pandemia ci sia un numero decisamente elevato di imprese o piccole attività a conduzione familiare costrette a chiudere o a dichiarare il fallimento da giorni sta agitando la Regione Lazio che ha già in serbo tutta una serie di azioni per evitare la débâcle.

Si parte dai saldi e dalle vendite promozionali. Le associazioni di categoria - Confcommercio e Confesercenti - hanno chiesto la liberalizzazione delle vendite promozionali e la possibilità di pubblicizzare, arrivando - se necessario - ad anticipare il periodo dei saldi estivi. «C'è un comparto vitale per Roma e per l'intero territorio - spiega David Sermoneta della Confcommercio Centro storico - che deve risollevarsi» ed è chiaro che, a seconda della tempistica sul ritorno alla normalità, «Prevedere un margine di autonomia più ampio per le attività - aggiunge Valter Giammaria dalla Confesercenti - potrebbe sicuramente dare ossigeno a molte imprese». Dalla Regione rispondono presente: «L'attenzione è massima, valuteremo le istanze che arrivano dalle associazioni di categoria». Ma oltre a questo alla Pisana e in via Cristoforo Colombo si sta alacremente lavorando a una serie di pacchetti aggiuntivi a quanto già disposto: tra la sospensione del pagamento sul bollo auto al finanziamento del pronto-cassa.

MAGGIORE LIQUIDITÀ

Certa l'accelerata impressa al pagamento delle fatture per le imprese che erogano servizi di pubblica utilità. Non solo. Nell'ottica degli interventi per il dopo anche quello di sbloccare risorse per far ripartire immediatamente i cantieri oggi fermi. Nei prossimi mesi inoltre - verosimilmente tra maggio e l'inizio dell'estate - sempre la Regione potrebbe licenziare una nuova manovra economica per immettere liquidità nel settore e soprattutto per aiutare quelle aziende che dovranno comunque ripensare il proprio modus operandi. Il coronavirus lascerà quasi certamente un'eredità e su questa dovranno misurarsi anche le aziende. Per questo la Regione sta valutando, ad esempio, la possibilità di isolare delle risorse destinate a quelle realtà che punteranno a incrementare l'e-commerce e a migliorare l'organizzazione delle consegne a domicilio. A sviluppare in sostanza un sistema alternativo - ma non sostitutivo - di vendita.

PROMOZIONE DEI TERRITORI

Ancora: larga attenzione è stata riservata al turismo e al rilancio del settore, partendo dall'assunto che, pur con le riaperture, le vacanze si concentreranno in larga parte sul territorio. Ed ecco allora che sono allo studio degli incentivi per i comuni con lo scopo di promuovere le eccellenze: da quelle culturali ai percorsi enogastronomici. Culturalmente parlando potrebbero infine essere disposti dei voucher per musei, fondazioni, teatri o per l'acquisto di libri.

DAL CAMPIDOGLIO

E l'amministrazione capitolina? La sindaca Raggi ieri ha annunciato #RomaRiapre una campagna di raccolta fondi per aiutare negozi e imprese. Chiamati a dare il loro supporto, però, non gli organi dell'amministrazione quanto i liberi «cittadini, grandi imprenditori o società» sollecitati a «dare un contributo che servirà a finanziare la riapertura di piccole imprese e negozi di Roma», ha spiegato la sindaca, mentre dall'assessorato al Commercio sta lavorando su un'operazione di marketing sia in ambito turistico che di rilancio delle attività produttive con la creazione ad esempio di una serie di eventi, tra cui le Notti bianche del commercio. Anche se le associazioni di categoria chiedono - sul modello della sospensione del canone per l'occupazione di suolo per ristoranti e bar - l'apertura dei varchi Ztl diurni del Centro per tutto il 2020. Ma su questo la strada è oggi in salita.

