«Da più di un mese dormo sul divano perché mia moglie aspetta il primo figlio e io ora sto bene ma chi può dire come andranno le cose?». Giuseppe Napoleoni è uno dei 4.500 medici di famiglia del Lazio schierati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Ha aperto il suo studio lo scorso agosto e presta il suo lavoro per circa 400 pazienti, oltre poi a impegnarsi nelle guardie mediche e nelle sostituzioni. Giuseppe, 38 anni, è un uomo dallo sguardo gentile, telefono sempre acceso e a portata di mano per andare incontro a tutte le esigenze dei suoi pazienti. «Molti - dice - chiamano anche solo per avere una rassicurazione, altri sono spaventati perché i loro amici o parenti si sono ammalati». Essere medico al tempo del coronavirus significa «Non solo curare i sintomi di altre malattie o gestire i casi cronici - spiega - ma impegnarsi per dare conforto all'anima, mitigare le paure, infondere speranza in chi vede in noi medici una sorta di salvezza».

Coronavirus Fase 2, come ripartire: orari di lavoro scaglionati e bus con metà posti. E il nuovo decreto slitta

E il peso di questa responsabilità è enorme se si somma poi a un'altra responsabilità, «Quella di difendere mia moglie e nostro figlio da questo virus». Perché Giuseppe tra pochi mesi diventerà papà e in queste settimane la sua vita è cambiata anche dentro casa. «Seguo sempre tutte le precauzioni sia in ambulatorio, che continua a restare aperto ovviamente, sia in famiglia» e questo ha comportato una rimodulazione delle abitudini. «Dormo sul divano perché ho paura di poter essere nocivo a mia moglie e mio figlio, a tavola mangiamo ai capo opposti del tavolo, anche le posate, i bicchieri e i piatti li abbiamo divisi». Eppure nella sua casa non manca il sorriso. «In questa situazione difficilissima sotto tanti punti di vista, bisogna impegnarsi - dice il medico - per andare avanti sicuri di farcela». Il suo lavoro tra l'ambulatorio, le telefonate, le sostituzioni lo impegna per gran parte della giornata. I sabati e le domeniche «sono stati cancellati». Anche perché il territorio che copre il dottor Napoleoni è molto ampio, di periferia. I suoi sono pazienti che vivono a Casal Bruciato, Tiburtino III, via Igino Giordani. «Le difficoltà sociali - dice - non mancano e a queste si sommano l'infezione e la paura di contrarre il virus».

IL LAVORO

In queste lunghe settimane, che sembrano non finire mai, gli scogli da affrontare sono stati tanti. Dall'assenza di dispositivi di protezione ai casi sospetti di malattia che non sempre si è potuto accertare fino ai colleghi che si sono ammalati. «Siamo umani anche noi - aggiunge ancora il medico - e come tutti possiamo ammalarci». Di più, trovandosi nella prima linea sono loro i soggetti più esposti. Le protezioni stanno ora arrivando ma per settimane il dottore ha dovuto provvedere autonomamente: «È stato complicato trovare le mascherine, anche quelle chirurgiche. Per settimane sono andato avanti con due protezioni che usavo a giorni alterni, lavandole con la candeggina e disinfettandole con l'alcol per poterle poi riutilizzare, ma capisce il limite intrinseco in questa procedura». E poi l'incognita sui pazienti, su quelli malati.

I CASI SOSPETTI

Il dottor Napoleoni in questo periodo ha avuto un caso sospetto di infezione da Covid-19. «Una signora, che seguo fin da quando ho aperto lo studio, ha iniziato ad avere i sintomi: febbre alta, tosse. Ovviamente ho segnalato il caso all'Asl del territorio ma non ho saputo se era positiva a meno perché il tampone non le è stato fatto». E qui si insinua il dubbio. «Il paziente viene tenuto 14 giorni in casa e se non ha più sintomi esce dalla quarantena, tutti i protocolli ci dicono che bisogna fare i tamponi ma se questi non vengono garantiti a tutti? Se la mia paziente ha avuto il Covid-19 lo ha negativizzato in due settimane? Perché i casi di pazienti ancora positivi dopo 14 giorni ci sono». E quindi? «La quarantena la allunghi perché quella persona potrebbe avere ancora una carica virale in corpo e uscendo potrebbe essere contagiosa». Il virus spaventa tutti e tutti si sentono in parte inermi di fronte a questa pandemia che ha cambiato il volto ai rapporti umani, alle famiglie, alle vite di tutti i giorni. «Anche a noi medici, fino a quando non sviluppiamo i sintomi, non ci fanno i tamponi ma se io fossi un positivo asintomatico? Poi leggiamo delle analisi che vengono fatte ai calciatori, ad esempio, per carità, non voglio fare alcuna polemica, ma mi permetta di dire che è molto triste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA