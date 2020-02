Coronavirus, primi italiani atterrati a Roma

È atterrato poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L'annuncio dell'avvio, a partire da oggi, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato ieri dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

Coronavirus, gli italiani si imbarcano nell'aereo che li riporta in Italia dalla Cina: «Si torna a casa»

Intanto la provincia dell'Hubei si conferma l'epicentro dell'epidemia del letale coronavirus: solo ieri, in base ai dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, i nuovi decessi sono stati 56 (sui 57 complessivi) e i nuovi contagi accertati si sono portati a 2.103 (su 2.296). Nella sola provincia i decessi sono saliti a 350, contro il dato nazionale di 361.



