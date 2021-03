Montelibretti “avanti” nella tempesta: «Gli uffici restano aperti»

Il Comune di Montelibretti, uno dei pesi simbolo della Sabina, circa 3.500 abitanti, ha fatto una scelta opposta a quella di Fonte Nuova, dove il sindaco ha chiuso gli uffici comunali fino al 2 aprile. Il sindaco, Luca Branciani, 46 anni, eletto con una lista civica, ha deciso che gli impiegati restino al lavoro nonostante l'epidemia: chi in ufficio, chi in smart working, chi per strada (gli agenti della Polizia Municipale), chi dove serve. «Fornire un servizio ai cittadini in qualunque condizione - dice il sindaco - è un nostro dovere, un onore, una strada da seguire secondo le leggi della Repubblica. Bisogna andare avanti. Sono certo che con pazienza, con fiducia, con perserveranza tutto alla fine si risolverà al meglio».

APPROFONDIMENTI ITALIA Lo scandalo del capolinea Cotraldi Fara abbandonato nel degrado RIETI Piano Salaria, sopralluogo di Fs e Anas sui cantineri in corso e... RIETI Rieti, spacciava hashish e cocaina: arrestato dai carabinieri MONTELIBRETTI SU INTERNET La Sabina scommette sul cammino di San Francesco per attrarre nuovi...

La Sabina scommette sul cammino di San Francesco per attrarre nuovi turisti

Coronavirus, Fara e 13 comuni della Sabina chiedono a Regione e Asl un drive-in pediatrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA