Covid, ecco la mascherina intelligente: misura temperatura e qualità dell'aria

Si chiama Smart YouSafe Mask, ed è la prima mascherina intelligente, la nuova frontiera tecnologica per sfidare il Covid-19. Il progetto, presentato questa mattina, nasce dalla collaborazione tra Croce Rossa Italiana e AccYouRate Group s.p.a., azienda specializzata nelle tecnologie indossabili (wearable).

La mascherina intelligente è in grado di integrare protezione e monitoraggio dei parametri bio-vitali individuali grazie a sensori incorporati di ultima generazione. Il dispositivo, certificato II/R (UNI-EN-14683) riesce a misurare la temperatura corporea, la qualità dell’aria «e - spiegano dalla Croce Rossa - prossimamente, la distanza fisica tra persone, generando un alert in caso di superamento dei valori soglia di chi la indossa».

«Siamo felici di poter rinnovare la nostra collaborazione con una realtà all’avanguardia come AccYouRate Group - ha sottolineato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - Ogni giorno siamo sul campo con migliaia di volontari in ogni angolo del Paese per sostenere i più vulnerabili. Poter contare sulle nuove tecnologie ci permette di rendere la nostra azione ancora più efficace, sostenibile ed accessibile ad un numero sempre crescente di persone»

Per Marco Lombardi, Amministratore Delegato di Accyourate Corporate Solutions «la Smart YouSafe Mask, così come la T-Shirt sensorizzata sono la chiara dimostrazione del valore aggiunto che partnership, come quella tra AccYouRate e Croce Rossa Italiana, possono produrre mettendo a fattor comune la capacità di CRI di raccogliere dati, risultati e informazioni utili con l’elevato livello di competenze tecniche di AccYouRate Group per lo sviluppo di prodotti innovativi per la tutela della salute delle persone».

La YouRate T-shirt è in grado di monitorare elettrocardiogramma ed atti respiratori, con livelli di affidabilità medico-sanitari. Sia la Smart YouRate T-Shirt che la Smart YouSafe Mask sono stati testati anche in ambito ospedaliero.



