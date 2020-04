Roma, ansie, dubbi, desideri: alla Faber Mater uno sportello virtuale per le future mamme

Uno sportello virtuale per le future mamme. Perché partorire ai tempi del Covid 19 può creare dubbi e incertezze, e allora la Fabia Mater, accreditata presso la Regione Lazio, apre uno “sportello virtuale” per rispondere agli interrogativi delle donne in dolce attesa. Con l'obiettivo di restare al fianco delle mamme che si apprestano a partorire nella struttura e che in questo momento di emergenza Covid-19 cercano risposte a tutti i loro interrogativi e offrire così un percorso di parto sicuro e rispettoso delle loro aspettative. Per accedere basterà contattare lo 06.21.59.21 e parlare con il reparto di Ostetricia e Ginecologia che è a completa disposizione per rispondere a tutti gli interrogativi di chi è in dolce attesa.

La risposta della nostra area ostetrica e neonatale è improntata alla massima sicurezza così da poter garantire la prevenzione del contagio della futura madre e del suo nucleo familiare – spiega il primario di ostetricia il professore Franco Carboni - Riusciamo comunque a garantire la solita umanizzazione del parto sia naturale che nel caso di un taglio cesareo, grazie alla presenza del partner o di un familiare durante il parto. Pure nel distanziamento sociale garantiamo la nostra vicinanza alle donne in dolce attesa in tutte le fasi della gravidanza. Resta aperta l'accettazione e il pronto soccorso ostetrico h24 e confermiamo la sicurezza di tutti gli accessi ambulatoriali per ogni tipo di visita

.

Dubbi, ansie e cuirosità: al numero della clinica risponde sempre un'ostetrica che nel caso contatta un ginecologo di turno,

entrambi possono dare alla gravida una risposta piena e completa

.

