Coronavirus Lazio, 550 contagiati: 44 pazienti in terapia intensiva

La Regione Lazio ha diramato il bollettino di oggi relativo ai casi di coronavirus nella regione. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 607, dei quali 34 sono guariti e 23 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus nel Lazio sono 550. Sono 44 i malati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 192: il 34,9% del totale. Ecco il dettaglio dei casi positivi nelle cinque province dall'inizio del contagio (compresi dunque guariti e deceduti). Roma: 371 casi positivi; Latina: 105; Frosinone: 75; Viterbo: 43; Rieti: 13.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, a Roma 57 nuovi casi, nel Lazio sono 84: positivo bimbo di 5 mesi al Gemelli

+++ #Coronavirus: Sono 607 nella Regione Lazio i casi positivi al #COVID19. Di questi, 192 sono in isolamento domiciliare, 314 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 44 sono ricoverati in terapia intensiva, 23 sono deceduti e 34 guariti +++ pic.twitter.com/8r9TDESlnN — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 17, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA